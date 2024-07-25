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Обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в составе преступной группы

Обвиняемый в подрыве автомобиля с военнослужащим на севере столицы действовал в составе преступной группы. Евгению Серебрякову грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает ТАСС .

«У следствия есть все основания считать, что Серебряков действовал в составе преступной группы, в которой были распределены роли. Сам он был исполнителем подрыва», — заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что в настоящее время силовики устанавливают заказчика и организатора преступления.

24 июля на улице Синявинской на севере Москвы был подорван автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате взрыва водителю оторвало ступни, также пострадала женщина-пассажир. Внедорожник принадлежал офицеру Генштаба ВС РФ.

Подрывник сбежал в Турцию, однако позднее его удалось оперативно задержать. В отношении Евгения Серебрякова возбуждено 2 уголовных дела, суд арестовал подозреваемого в подрыве внедорожника.