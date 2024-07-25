Обвиняемый в подрыве машины в Москве действовал в составе преступной группы
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Обвиняемый в подрыве автомобиля с военнослужащим на севере столицы действовал в составе преступной группы. Евгению Серебрякову грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает ТАСС.
«У следствия есть все основания считать, что Серебряков действовал в составе преступной группы, в которой были распределены роли. Сам он был исполнителем подрыва», — заявили в правоохранительных органах.
Собеседник агентства добавил, что в настоящее время силовики устанавливают заказчика и организатора преступления.
24 июля на улице Синявинской на севере Москвы был подорван автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате взрыва водителю оторвало ступни, также пострадала женщина-пассажир. Внедорожник принадлежал офицеру Генштаба ВС РФ.
Подрывник сбежал в Турцию, однако позднее его удалось оперативно задержать. В отношении Евгения Серебрякова возбуждено 2 уголовных дела, суд арестовал подозреваемого в подрыве внедорожника.