Обвиняемую в совращении детей учительницу из Петербурга могут выпустить из СИЗО

В Санкт-Петербурге 22-летняя учительница английского языка Афина С., подозреваемая в совращении двух 12-летних школьников, может в ближайшее время выйти из СИЗО, сообщает Baza .

Год назад 22-летняя выпускница РГПУ им. Герцена Афина С. стала классным руководителем и преподавателем английского языка в одной из гимназий Петербурга. Как считает мама учительницы, обвинившие ее дети сделали это из мести.

Педагога могут отпустить под подписку о невыезде.

Как уточнили в пресс-службе СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу инициировать вопрос об изменении меры пресечения на подписку о невыезде и предоставить доклад о ходе расследования данного уголовного дела.

