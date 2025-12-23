Обвиняемую в совращении детей учительницу из Петербурга могут выпустить из СИЗО
Фото - © соцсети
В Санкт-Петербурге 22-летняя учительница английского языка Афина С., подозреваемая в совращении двух 12-летних школьников, может в ближайшее время выйти из СИЗО, сообщает Baza.
Год назад 22-летняя выпускница РГПУ им. Герцена Афина С. стала классным руководителем и преподавателем английского языка в одной из гимназий Петербурга. Как считает мама учительницы, обвинившие ее дети сделали это из мести.
Педагога могут отпустить под подписку о невыезде.
Как уточнили в пресс-службе СКР, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Павлу Выменцу инициировать вопрос об изменении меры пресечения на подписку о невыезде и предоставить доклад о ходе расследования данного уголовного дела.
