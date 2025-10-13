Обвинение просит 5 лет для блогера Портнягина за отмыв денег

Сторона обвинения запросила для блогера и предпринимателя Дмитрия Портнягина 5 лет тюрьмы общего режима, а для его супруги Екатерины — 5,5 лет. Их обвиняют в отмывании крупной суммы денег, сообщает Baza .

В 2024 году блогер был задержан в зоне СВО. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и легализации денег. Сначала Портнягина отправили в СИЗО, но затем меру пресечения смягчили до запрета определенных действий. Он частично признал вину и погасил задолженность перед ФНС. Сумма долга составила 124 млн рублей, а еще были уплачены пени и штрафы на 64 млн рублей.

Как считает следствие, супруги переводили средства со счета ИП на свой личный и расходовали их на собственные нужды. Но адвокаты отметили, что трата денег на личное потребление легализацией не является. Защита подчеркивает, что блогер и его жена тратили средства только на повседневные расходы, среди них покупки в магазинах, оплата такси, авиабилетов и роды в роддоме в столице.

«Если суд согласится с такой квалификацией, это первое в России дело, где предприниматель, полностью возместивший налоговый ущерб, в отношении которого дело по налогам прекращено, предстал перед судом за легализацию», — заявил адвокат Никандров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.