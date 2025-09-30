Блогер Портнягин прокомментировал свой почти миллиардный долг перед ФНС

Блогер Дмитрий Портнягин прокомментировал начисление ему нового налогового долга почти в 800 млн рублей. Он объяснил, почему считает ситуацию несправедливой, сообщает Baza .

По словам Портнягина, ФНС объединила 21 физическое и юридическое лицо с миллиардными оборотами. Все это было признано центром получения прибыли, при этом блогер не имеет никакого отношения к большинству компания из списка.

Звезда Сети отметил, что у него попросту нет денег для оплаты подобного штрафа, да и никогда таких сумм мужчина не зарабатывал. Блогер не понимает, как налоговая будет доказывать его причастность к перечисленным компаниям и лицам.

Ранее Портнягину неожиданно начислили около 800 млн рублей налогов. «Трансформатор» приблизился к налоговому рекорду скандально известной блогерши Елены Блиновской (почти 1,5 млрд рублей).

В 2024 году блогер был задержан в зоне СВО. Ему предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Сначала Портнягина отправили в СИЗО, но затем мера пресечения была смягчена до запрета определенных действий.

«Трансформатор» признал частично свою вину и погасил задолженность перед налоговой службой. Сумма долга составила 124 млн рублей, а также были уплачены пени и штрафы на сумму 64 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.