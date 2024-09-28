«Общались на вы»: Болгар поделилась историей знакомства с Дуровым

Она уточнила, что ее представили Дурову в 2012 году как эксперта по йоге. Через некоторое время из-за общей любви к йоге они договорились встретиться снова. Потом стали видеться чаще, завязались романтические отношения. Это все произошло в Дубае в конце 2012 года.

«Интересно, что мы с Павлом всегда общались на „Ты во множественном числе“ (с особым уважением на русском). Павел объяснил, что привык так общаться с самыми близкими людьми», — поделилась Болгар.

Ранее Болгар подала гражданский иск против Дурова по опеке над детьми. Швейцарский трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование и постановил лишить миллиардера родительских прав.

Также женщина подавала еще один иск в швейцарский суд на бизнесмена. Она заявила, что основатель Telegram якобы бил одного из своих детей.