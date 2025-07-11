Общая потеря: экс-жена и дочки Старовойта обнялись с его девушкой после похорон

10 июля со Старовойтом простились в Москве, а 11 числа его тело перевезли в Северную столицу. Там бывшего министра похоронили на Смоленском кладбище недалеко от храма блаженной Ксении на Васильевском острове. На траурную церемонию пришли около 50 человек, возглавили все действо жена, две дочери и мать Старовойта.

Пожилая женщина тяжело перенесла потерю. Во время церемонии ее поддерживали за руки, так как у нее подкашивались ноги. Когда тело Старовойта опустили в могилу, мать вовсе упала на колени и плакала, не проронив ни слова.

Возлюбленная экс-министра, 25-летняя Полина, не была допущена до родственников и держалась в сторонке. Однако когда до нее дошла очередь подойти к гробу, что проститься, девушка очень тихо произнесла: «Я тебя люблю». Когда тело уже погребли, Полина еще долго стояла на одном месте и смотрела на портрет Романа.

Семья Старовойта как будто не замечала девушку, но после похорон к ней неожиданно подошли дочери погибшего, они немного поговорили и обнялись. Затем к компании присоединилась и бывшая жена Романа, после чего девушки также обнялись. Корреспондент издания отметил, что на Полине в этот момент находилось помолвочное кольцо.