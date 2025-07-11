«Я тебя люблю»: плачущая Полина простилась со Старовойтом

Молодая девушка Старовойта рассказала о своих чувствах к умершему на похоронах

Молодая 25-летняя девушка экс-министра транспорта Романа Старовойта Полина К. призналась ему в любви на его похоронах. Она рассказала о своих чувствах, стоя у гроба, сообщает SHOT .

«Я тебя люблю, у меня все хорошо», — сказала Полина К. после того, как положила на гроб Старовойта букет роз.

Могила чиновника находится рядом с часовней Ксении Блаженной. Захоронения неподалеку от нее выделяют по распоряжению властей для государственных деятелей, а также различных творческих лиц.

Старовойта похоронили на Смоленском кладбище. Его охраняет охрана УВО Минтранса РФ.

Мужчина был губернатором Курской области с 16 сентября 2019 по 14 мая 2024 года. С 14 мая 2024 по 7 июля 2025 года занимал должность министра транспорта РФ.

7 июля совершил самоубийство. До этого его сняли с должности министра транспорта России.

Возможная причина самоубийства Старовойта заключается в том, что его могли посадить в колонию на срок до 20 лет в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и растрате. Его подозревали в том числе в причастности к нарушениям при строительстве фортификаций в Курской области.