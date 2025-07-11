Девушка Старовойта пришла на его похороны в Петербурге — видео
Фото - © скриншот
Похороны бывшего министра транспорта РФ и губернатора Курской области Романа Старовойта посетила его девушка — 25-летняя Полина К. Траурное мероприятие проходит на Смоленском кладбище, сообщает «Mash на Мойке».
Полина К. пришла на похороны с большим букетом красных роз. Она выглядит грустной.
Кладбище находится под охраной УВО Минтранса РФ. Помощники приносят венки и награды экс-министра, полученные им за период работы. На мероприятие приходят близкие и друзья.
Старовойт совершил самоубийство 7 июля. Утром в тот же день его сняли с должности министра транспорта РФ.
Мужчина занимал должность губернатора Курской области с 16 сентября 2019 года по 14 мая 2024 года. С 14 мая 2024 года по 7 июля 2025 года был министром транспорта РФ.
Ранее сообщалось, что Старовойта могли посадить в колонию на срок до 20 лет в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и растрате. Его подозревали в том числе в причастности к нарушениям при возведении фортификаций.