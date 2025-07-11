Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Петербурге

Бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Гроб с бывшим чиновником закопали в земле, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

В конце мероприятия на похороны приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Во время церемонии рядом с гробом плакала мама Старовойта, экс-супруга и дети.

Одна из дочерей сказала, что их связь с отцом не обрывается даже после его гибели.

Ранее молодая 25-летняя девушка Старовойта пришла на похороны. Она возложила букет роз к гробу экс-чиновника и сказала, что любит его.

Старовойт — бывший министр транспорта и губернатор Курской области. Он покончил жизнь самоубийством 7 июля. Одна из версий — возможное уголовное дело из-за мошенничества и растраты. Мужчину подозревали в нарушениях при возведении фортификаций в Курской области. Ему могло грозить до 20 лет лишения свободы.