Обновленный лучный тир откроют к маю на территории Барвихинской школы

Этой весной на территории Барвихинской средней школы в Одинцове обновят площадку для тренировок секции по стрельбе из лука, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект обсудили на встрече главы Одинцовского округа Андрея Иванова с руководством школы и представителями компании-инвестора, которая будет модернизировать спортивный объект. Как сообщил глава муниципалитета, по итогам работ лучный тир станет более безопасным и комфортным для спортсменов.

«Уже к началу мая завершим обновление площадки для секции стрельбы из лука на территории Барвихинской средней школы. Этот проект обсуждали вместе с руководством школы и представителями компании-инвестора, которая займется модернизацией спортивного объекта, — рассказал Андрей Иванов. — В октябре прошлого года встречался с ребятами и тренерами секции, тогда же поступила просьба обновить тир и сделать его более комфортным и безопасным. Работы стартуют на следующей неделе. Подрядчик установит два крытых павильона и новое ограждение со специальной сеткой-стрелоулавливателем вдоль автомобильной дороги».

Как сообщалось ранее, спортивная секция по стрельбе из лука работает на базе Барвихинской средней школы с 2005 году, её основателем является мастер спорта СССР Баир Базарович Гынинов. Сегодня его дело в Барвихе продолжает сын — мастер спорта России, серебряный призёр первенства Европы Цыден Гынинов. Под руководством тренерского штаба воспитанники секции ежегодно успешно выступают на соревнованиях разных уровней. Так, лучница Нуриниссо Махмудова в феврале этого года выиграла золото чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходил в турецком Самсуне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.