Обязательно ли деторождение? Как церковь относится к контрацепции в браке

Церковь осуждает отказ от деторождения ради собственного эгоизма, но призывает в этом вопросе к разумности и благочестию, сообщил РИАМО клирик Переславской епархии иерей Николай Бабкин.

Иерей пояснил, как церковь относится к контрацепции. Самый авторитетный и актуальный церковный источник по этой теме — «Основы социальной концепции». В нем говорится: «Определяя отношение к неабортивным средствам контрацепции, христианским супругам следует помнить, что продолжение человеческого рода является одной из основных целей богоустановленного брачного союза».

Бабкин отметил, что церковь осуждает намеренный отказ от рождения детей в силу собственного эгоизма. При этом он добавил, что без православного понимания брака как союза любви, когда «двое становятся одной плотью», можно ошибочно посчитать его только инструментом для законного рождения детей. Но продолжение рода — это не самоцель брака, а одна лишь одна из богоустановленных целей.

«Церковный документ осуждает отказ от рождения детей из эгоистических побуждений. Брак — это союз любви души и тела, а не простое сожительство. Намеренный отказ от детей замыкает любовь супругов только друг на друге. Поэтому нельзя считать нормальным так называемое движение чайлдфри*. Разумеется, могут быть вполне весомые причины для использования контрацепции, например, связанные со здоровьем или тяжелым финансовым положением. Не вижу оснований видеть здесь хоть какой-то намек на эгоизм или отказ от деторождения», — заявил Бабкин.

По его словам, часто приходится сталкиваться с утверждением, что сексуальность противна христианству, а христианину нельзя получать удовольствия. Подобные утверждения заимствованы из языческой и восточной философии. При этом в православной среде имеет место быть не только культ деторождения, но и многодетности любой ценой. Это типичный архетип продолжения рода, когда репродуктивность объявляется спасением. Тут важно помнить: апостол Павел учит о благочестивой семейной жизни вообще, а не о спасении через многодетность.

«Мне кажется, лучше всего на эту тему сказал Соломон: „Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна: она признается и у Бога, и у людей <…>, а плодородное множество нечестивых не принесет пользы“ (Книга Премудрости, 4 глава). Причем ни в сем веке, ни в будущем», — заключил Бабкин.

Разразившиеся споры

В очередной раз общественность подняло на уши смелое заявление правозащитного центра «Сорок Сороков». Активисты этой организации обратились в Госдуму с идеей запретить продажу средств контрацепции супружеским парам.

«Это не просто предложение, а шаг к возрождению семьи как основы общества, укреплению национальных ценностей и обеспечению устойчивого будущего нашего народа», — говорится в обращении центра.

По мнению активистов организации, такая радикальная мера должна помочь России улучшить ситуацию с демографией. Заставят ли провизоров аптек и кассиров проверять у покупателей наличие штампа в паспорте, не уточняется.

*Движение внесено в реестр экстремистских и террористических организаций в РФ

