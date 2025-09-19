В России предложили запретить презервативы для женатых пар

В Госдуму на рассмотрение поступила инициатива, предлагающая ввести ограничения на продажу конрацептивов для супружеских пар. Автором данной идеи выступил правозащитный центр «Сорок Сороков», сообщает Life.ru .

Представители центра уверены, что предлагаемая мера — это не простое предложение, а необходимый шаг для укрепления института семьи, являющегося фундаментом общества, для защиты традиционных ценностей и обеспечения стабильного будущего для страны.

В организации выразили обеспокоенность тем, что широкая доступность средств контрацепции негативно сказывается на уровне рождаемости, усугубляя демографический кризис. Приводятся данные за 2023 год, согласно которым количество новорожденных в России составило менее 11,3 миллиона, а естественная убыль населения превысила 500 тысяч человек. По мнению авторов обращения, ограничение доступа к контрацептивам позволит увеличить среднее число детей в семье с текущих 1,5 до 2,5-3.

По мнению общественников, реализация этой меры не только стабилизирует численность населения, но и приведет к формированию более молодой рабочей силы, что уменьшит нагрузку на пенсионную систему и стимулирует экономический потенциал страны. Их прогнозы показывают, что без принятия подобных мер к 2050 году Россия может столкнуться с нехваткой около 10 миллионов трудоспособных граждан.

Помимо демографического аспекта, авторы обращения обратили внимание на религиозные и моральные аспекты. Они напомнили, что в христианских и исламских традициях брак рассматривается как союз для продолжения рода, а искусственное регулирование рождаемости противоречит религиозным принципам.

«Как учит Священное Писание, — плодитесь и размножайтесь. Контрацептивы же способствуют, в первую очередь, эгоистичному потребительскому отношению к семье», — подчеркнули в организации.

По мнению инициаторов, ограничение доступа к презервативам укрепит институт брака, позволит супругам более ответственно подходить к вопросам интимной жизни и воспитания детей, а также снизит количество разводов и случаев безнадзорности среди несовершеннолетних.

Наконец, инициаторы считают, что данное решение будет еще и экономически выгодным: в настоящее время государство тратит около 50 миллиардов рублей на импорт контрацептивов. Центр «Сорок Сороков» предлагает перенаправить эти средства на поддержку многодетных семей, выплату материнского капитала и строительство новых детских садов.