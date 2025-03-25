Новую номинацию учредили организаторы Всероссийского конкурса «Семья года»

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, информирует, что 12 марта председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова провела заседание организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года». По итогам заседания было принято решение о введении новой номинации конкурса — «Семья защитника Отечества», сообщает пресс-служба фонда.

В заседании приняли участие первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, директор агентского блока государственной корпорации развития ВЭБ РФ Денис Боков, представители федеральных и региональных органов власти, общественных организаций.

Запись заседания организационного комитета конкурса размещена на сайте фонда в разделе «Всероссийские проекты»/«Всероссийский конкурс «Семья года».

По итогам заседания было принято решение о введении новой номинации конкурса — «Семья защитника Отечества». В этой номинации принимают участие семьи, один или несколько членов которых являются или являлись участниками боевых действий, в том числе специальной военной операции, успешно интегрировались в общество после завершения участия в военных конфликтах; члены которых активно участвуют в социально значимых мероприятиях, волонтерских и патриотических движениях.

Исполнительным органам власти субъектов РФ рекомендовано: