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Новая партия гуманитарной помощи отправилась из Мытищ в зону СВО

Новая партия гуманитарной помощи отправилась из Мытищ в зону специальной военной операции, передает пресс-служба администрации городского округа.

Автомобиль УАЗ СГР производства Ульяновского автозавода, более известный как «буханка», «таблетка» или «головастик» вместе с грузом гуманитарной помощи отправился в зону проведения специальной военной операции.

Автомобиль — тоже часть гуманитарного груза, он останется в распоряжении специального медицинского батальона.

Благодаря специалистам Мытищинской электросети машина подготовлена для оперативной и маневренной работы в самых сложных условиях, оснащена средствами защиты и системой радиоэлектронной борьбы. На совместные средства, собранные мытищинцами через благотворительный фонд «От сердца к сердцу», мытищинская «буханка» доставит по назначению медикаменты, специальное медицинское и техническое оборудование.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.