Noize MC* принудительно заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ
Фото - © РИА Новости, Алексей Филиппов
Популярный рэпер-иноагент Иван Алексеев*, известный как Noize MC*, заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ. Денежные средства взыщут принудительно, сообщает ТАСС.
Судебные материалы подготовил Тверской районный суд Москвы. Задолженность исполнителя составляет 50 тыс. рублей. 25 сентября суд вынес постановление о принудительном взыскании штрафа.
Алексеева* признали виновным по статье о дискредитации российской армии. Поводом для назначения штрафа стали публикации рэпера в Сети, в которых он открыто критиковал СВО. В ноябре 2022 года Noize MC* признали иноагентом. С начала спецоперации артист живет в Литве.
Весной этого года исполнителю подожгли дверь в московской квартире и расписали коридор. Участник поджога объяснил, что на этот шаг пришлось пойти из-за выступления музыканта в футболке с символикой украинского националистического батальона «Азов»**.
* Физлицо признано иноагентом на территории России.
** Организация признана террористической и запрещена в России.
