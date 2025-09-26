Noize MC* принудительно заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ

Судебные материалы подготовил Тверской районный суд Москвы. Задолженность исполнителя составляет 50 тыс. рублей. 25 сентября суд вынес постановление о принудительном взыскании штрафа.

Алексеева* признали виновным по статье о дискредитации российской армии. Поводом для назначения штрафа стали публикации рэпера в Сети, в которых он открыто критиковал СВО. В ноябре 2022 года Noize MC* признали иноагентом. С начала спецоперации артист живет в Литве.

Весной этого года исполнителю подожгли дверь в московской квартире и расписали коридор. Участник поджога объяснил, что на этот шаг пришлось пойти из-за выступления музыканта в футболке с символикой украинского националистического батальона «Азов»**.

* Физлицо признано иноагентом на территории России.

** Организация признана террористической и запрещена в России.

