Нижегородка незаконно поставила на учет троих мигрантов

Жительница Нижнего Новгорода незаконно оформила миграционные документы для трех граждан иностранных государств, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

58-летняя женщина, проживающая на улице 50 лет Победы, подготовила документы для постановки на учет мигрантов из соседних стран, прекрасно осознавая, что эти иностранцы не собираются жить в ее квартире.

В отношении нее возбуждено уголовное дело.

Ранее было озвучено несколько предложений по решению проблем с мигрантами. Среди них, например, внедрение цифровых технологий в эту сферу, чтобы органы власти могли следить за перемещениями того или иного мигранта, а правоохранители — контролировать иностранных граждан. Таким образом институт регистрации играл бы лишь вспомогательную роль.