Регулирование, а не борьба: эксперт объяснил, как решать проблемы с мигрантами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России необходимы трудовые мигранты. Заместитель руководителя Бюро расследований «Народного фронта» Валерий Горюханов озвучил несколько предложений по решению проблем в этой сфере.

Он считает, что необходимо объективно оценивать текущее положение и конкурирующие страны, особенно в экономическом плане. В отличие от Китая, Индии или США, население России существенно меньше. Также нельзя исключать демографическую ситуацию. В перспективе, с учетом скромного числа жителей, возникают серьезные опасения, связанные с доступностью трудовых ресурсов.

Эксперт акцентировал внимание на том, что в этой области более уместным будет термин «регулирование», а не «борьба».

«У нас сейчас на знаменах — борьба с нелегальной миграцией, а на самом деле должно быть регулирование», — отметил Горюханов в эфире радио Sputnik.

Поэтому, прежде всего, нужно активно интегрировать цифровые технологии в эту сферу. По словам эксперта, это позволит органам власти отслеживать перемещения каждого мигранта, а правоохранительным органам — обеспечивать контроль за ними. Таким образом институт регистрации мог бы выполнять непосредственно вспомогательную роль.

Далее необходимо создать понятную систему «категоризации» мигрантов, считает специалист. Следует четко разобраться, какие люди требуются в экономике России. И, безусловно, важно привлечение высококвалифицированных специалистов со всего мира, заключил Горюханов.