Нидерланды эвакуировали из Ливана 185 человек

Нидерланды в пятницу эвакуировали 185 человек, в том числе соотечественников, а также граждан других стран, своим первым эвакуационным рейсом из Ливана, пишет РИА Новости .

Первый репатриационный рейс из Ливана приземлился в Эйндховене. На борту находились 185 человек, в числе которых были граждане Бельгии, Ирландии и Финляндии.

В субботу планируется второй рейс для эвакуации людей из Ливана в Нидерланды.

Ранее Израиль нанес около 20 ударов по кварталу, прилегающему к международному аэропорту Бейрута.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 октября объявила о начале наземной операции израильских военных в приграничной зоне на юге Ливана.