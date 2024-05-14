Невестам рассказали, как сделать свадебный макияж без визажиста
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Визажист «Иль де Ботэ» Анастасия Юлина считает, что свадебный макияж должен быть естественным. По ее словам, для этого необходимо использовать нюдовые оттенки, сообщает «Секрет фирмы».
Специалист отметила, что за месяц до мероприятия лучшего всего не прибегать к пилингам, чтобы не навредить коже. В качестве альтернативы могут послужить скрабы.
Юлина обратила внимание, что при желании накраситься на пышное торжество самостоятельно рекомендуется сделать пробный мейк.
«Так у вас будет время потренироваться, если вдруг обнаружите, что, например, не умеете рисовать идеально ровные стрелки», — подчеркнула Юлина.
Она рассказала, что тональный крем не должен создавать эффект маски. Визажист посоветовала выбирать водостойкое и легкое косметическое средство.
По мнению Юлиной, во время оформления бровей карандашом следует нечетко прорисовать контур.
Эксперт добавила, что перед нанесением помады лучше поскрабировать губы, чтобы они не шелушились.