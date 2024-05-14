Невестам рассказали, как сделать свадебный макияж без визажиста

сегодня в 15:42

Визажист «Иль де Ботэ» Анастасия Юлина считает, что свадебный макияж должен быть естественным. По ее словам, для этого необходимо использовать нюдовые оттенки, сообщает «Секрет фирмы» .

Специалист отметила, что за месяц до мероприятия лучшего всего не прибегать к пилингам, чтобы не навредить коже. В качестве альтернативы могут послужить скрабы.

Юлина обратила внимание, что при желании накраситься на пышное торжество самостоятельно рекомендуется сделать пробный мейк.

«Так у вас будет время потренироваться, если вдруг обнаружите, что, например, не умеете рисовать идеально ровные стрелки», — подчеркнула Юлина.

Она рассказала, что тональный крем не должен создавать эффект маски. Визажист посоветовала выбирать водостойкое и легкое косметическое средство.

По мнению Юлиной, во время оформления бровей карандашом следует нечетко прорисовать контур.

Эксперт добавила, что перед нанесением помады лучше поскрабировать губы, чтобы они не шелушились.