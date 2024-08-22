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14-летняя дочь Веры Брежневой встречается с мужчиной старше себя на 7 лет

Четырнадцатилетняя дочь певицы Веры Брежневой встречается с бизнесменом на 7 лет старше. Сара Киперман опубликовала фото с молодым человеком в своих соцсетях, сообщает Lady.mail.ru .

Сара и Андрей Бенедиктов встречаются уже 2 года. Парень ведет непубличный образ жизни, а в социальных сетях указал фамилию Андерсен.

Отцом Андрея является бизнесмен Павел Бенедиктов, который вместе с семьей несколько лет назад переехал в Италию, где живет Брежнева с дочерью.

В России Андрей профессионально занимался латиноамериканскими танцами, однако за высшим образованием уехал за границу. В 2020 году молодой человек основал IT-компанию Intersson.

Ранее стало известно, что певец Валерий Меладзе планирует организовать концерты в России в июне 2025 года. Артист прорабатывает возможность организации юбилейного тура в честь своего 60-летия.