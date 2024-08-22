SHOT: Валерий Меладзе планирует вернуться с концертами в РФ в 2025 году

Исполнитель Валерий Меладзе планирует организовать концерты в России в июне 2025 года. Они будут приурочены к его 60-летию, сообщает SHOT .

Артист прорабатывает возможность организации юбилейного тура. Как утверждает источник из окружения певца, несмотря на жалобы общественников, фактически никакого запрета на выступления Меладзе в РФ нет, а потому россияне могут приобрести билеты на его концерт.

Однако певца предупредили, что в стране все же может прокатиться волна недовольства по поводу его тура. Это связано с поведением и прежними высказываниями Меладзе, в которых он осуждал проведение СВО.

Известно, что месяц назад певец приезжал в РФ, чтобы навестить мать. Сейчас за ней присматривает семейная пара, а сам Меладзе утверждает, что не может видеться с ней чаще из-за постоянной гастрольной деятельности.

Артист сейчас проживает в Испании. Ранее он открестился от поддержки ВСУ и пообещал вернуться в РФ. Также он высказался о том, что хочет провести здесь концерты.