Mash: Валерий Меладзе открестился от поддержки ВСУ и пообещал вернуться в РФ

Певец Валерий Меладзе сказал, что не поддерживает ВСУ, и пообещал родным вернуться в РФ, сообщает Mash .

Артист сейчас проживает в Испании, но уже устал выступать в чужих странах.

Источник из окружения Меладзе отметил, что певец, когда был в Москве проездом, то навестил близких, поработал с бумагами и поужинал в ресторане на Рублевке. Родным артист рассказал, что хочет вернуться в Россию, где жил долгое время. Он соскучился, в том числе и по выступлениям.

Меладзе ранее осуждал российскую спецоперацию, но резко изменил свое мнение. Он заявил окружению, что не поддерживал Украину, а фраза «героям слава», которую он произнес на сцене в Дубае, — это дело рук провокаторов.

19 июня в Москве Валерий Меладзе планировал поздравить с предстоящим днем рождения старого друга Отара Кушанашвили, но телеведущего увезли в реанимацию. Певец улетел из страны, но поддержал шоумена финансово.