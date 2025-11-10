Домашние животные все чаще страдают от сердечных приступов из-за стрессов и эмоциональных переживаний своих владельцев, сообщает SHOT .

По словам экспертов, наиболее подвержены заболеваниям сердца кошки породы мейн-кун, рэгдолл и британец. Среди собак такие проблемы чаще встречаются у лабрадоров, ретриверов, овчарок и доберманов. Одной из основных причин приступов и других заболеваний является негативное воздействие на животных со стороны хозяев, которые часто кричат, ссорятся с близкими или испытывают сильные стрессы на работе.

Также к числу причин относятся недостаток питания и скрытые патологии. За последнее время количество страдающих от болезней собак и кошек увеличилось примерно на 15%.

Ветеринар Юлия Градова предупреждает, что стресс, вызванный поведением людей, может привести к сужению коронарных сосудов у животных. Это может вызвать ишемию и даже мелкие инфаркты, которые часто протекают бессимптомно, затрудняя раннюю диагностику.

Особенно уязвимы крупные собаки пожилого возраста. Если у питомца появляются рвота, слабость или одышка, это сигнал тревоги. А доберманы подвержены риску внезапной смерти. Специалисты рекомендуют контролировать работу их сердца с самого раннего возраста.

