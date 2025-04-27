Некоторым студентам на Украине могут отменить отсрочку от мобилизации

Замминистра образования страны Михаил Винницкий заявил, что на Украине некоторым студентам могут отменить отсрочку от мобилизации, сообщает «СТРАНА.ua».

Он отметил, что это будет касаться студентов старше 25 лет, которые планируют получить второе профессионально-техническое образование.

«Речь идет об учащихся, которые получили диплом, не попавший за давностью срока в электронную базу. Они заявляют об утере такого диплома и снова поступают в профтехучилище. И получают отсрочку», — говорится в сообщении.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.