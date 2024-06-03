Не так поняли: Клуни опроверг слова о решении фонда преследовать журналистов из РФ
Клуни назвал оговоркой планы его фонда по преследованию российских журналистов
Фото - © РИА Новости
Актер Джордж Клуни списал на оговорку сотрудницы его фонда заявления о планах преследовать российских журналистов в Европе, сообщает РИА Новости.
Клуни опубликовал заявление, в котором утверждает, что в его фонде никогда бы не стали заниматься преследованием журналистов, даже если их позиция весьма спорная.
Актер подчеркнул, что у Clooney Foundation for Justice, наоборот, есть большой опыт по защите представителей СМИ.
По словам Клуни, сотрудница его фонда просто неправильно выразилась.
Ранее в фонде актера Клуни заявили о намерении добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из РФ, если те приедут в Европу. Организация решила обратиться к европрокурорам и МУС.