Не так поняли: Клуни опроверг слова о решении фонда преследовать журналистов из РФ

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Клуни назвал оговоркой планы его фонда по преследованию российских журналистов

Актер Джордж Клуни списал на оговорку сотрудницы его фонда заявления о планах преследовать российских журналистов в Европе, сообщает РИА Новости .

Клуни опубликовал заявление, в котором утверждает, что в его фонде никогда бы не стали заниматься преследованием журналистов, даже если их позиция весьма спорная.

Актер подчеркнул, что у Clooney Foundation for Justice, наоборот, есть большой опыт по защите представителей СМИ.

По словам Клуни, сотрудница его фонда просто неправильно выразилась.

Ранее в фонде актера Клуни заявили о намерении добиваться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из РФ, если те приедут в Европу. Организация решила обратиться к европрокурорам и МУС.