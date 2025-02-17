Не стали ближе к народу: депутаты пересели на отечественные Aurus за 40 млн руб

Юнашев: «верхушка» Госдумы поменяла BMW за 30 млн руб на Aurus за 40 млн руб

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев отметил, что депутаты Госдумы пересели с автомобилей BMW и Genesis за 20–30 млн рублей на отечественный Aurus за 40 млн рублей. Стать ближе к народу или сэкономить у них не вышло.

Юнашев напомнил слова вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко. Она заявила, что таким образом депутаты хотят популяризировать отечественный автопром. Однако, по мнению журналиста, это не сделало их ближе к народу, ведь Aurus стоит дороже иностранных машин.

«Депутаты рангом пониже тоже осваивают новые авто — правда, варианты побюджетнее: Lada Aura в топовой комплектации стоит до 3 млн рублей», — написал Юнашев в Telegram-канале.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пересел со служебного Mercedes-Benz S-Class на российский автомобиль Aurus Senat. Лидеры государств во время прошедшего саммита БРИКС передвигались на автомобилях, которые предоставила российская сторона, а для Токаева машину доставили из Казахстана.