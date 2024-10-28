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Президент Казахстана Токаев пересел с Mercedes на российский Aurus Senat

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пересел со служебного Mercedes-Benz S-Class на российский автомобиль Aurus Senat, сообщает URA.RU со ссылкой на издание «Мотор».

Лидеры государств во время саммита БРИКС передвигались на автомобилях, которые предоставила российская сторона, а для Токаева машину доставили из Казахстана.

По словам экспертов, номера Aurus казахстанского лидера принадлежат службе госохраны республики. При этом автомобиль Токаева отличается от машин Федеральной службы охраны РФ — у него нет стробоскопов на переднем бампере и антенн спецсвязи.

«Также на автомобиле Токаева установлены колесные диски нового дизайна, которые стали ставить на Aurus Senat недавно», — отметили эксперты.

Ранее президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на российском автомобиле Aurus. В Сети опубликованы кадры со встречи Аль Нахайяна в аэропорту.