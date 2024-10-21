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Видео: президент ОАЭ приехал на встречу с Владимиром Путиным на Aurus

Президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прибыл на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на российском автомобиле Aurus. Мероприятие состоялось накануне, сообщает РБК .

В Сети опубликованы кадры со встречи Аль Нахайяна в аэропорту. На видео видно, как он садится в Aurus, автомобиль довез его до резиденции российского лидера «Ново-Огарево». На машине развевается флаг Объединенных Арабских Эмиратов.

Также на видеозапись попал момент в резиденции — Аль Нахайян выходит из Aurus и встречается с Путиным.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что Ново-Огарево было выбрано в качестве места встречи глав государств неслучайно. По его словам, президентов объединяют конструктивные дружеские отношения, позволяющие «в неформальной обстановке доверительно обсуждать самые серьезные вопросы».

Путин в рамках встречи выразил слова благодарности Аль Нахайяну за помощь в обмене пленными.