Не ради связи на одну ночь: Милонов предложил создать аналог Tinder на «Госуслугах»

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать раздел на «Госуслугах», где россияне могли бы безопасно и удобно искать себе пару. Соответствующее обращение законодатель направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Милонов обратил внимание, что в стране сохраняется сфера поиска пары и онлайн-знакомств, несмотря на уход с рынка многих соответствующих сервисов. Парламентарий убежден, что в РФ давно имеется нужда в надежном и проверенном приложении, где граждане могли бы искать себе вторую половинку с перспективой создания полноценной семьи.

«К сожалению, данная отрасль полнится всевозможными приложениями и сервисами, предлагающими помощь не в поисках надежного спутника жизни и потенциального супруга, а в удовлетворении низменных сексуальных потребностей и нахождении полового партнера на одну-две ночи», — заявил Милонов.

Ранее депутат также предложил запретить рекламу работы в вебкам-студиях.