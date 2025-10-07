Такая мера, как налог на тунеядство, поможет вывести фрилансеров и арендодателей из тени и повысит трудовую дисциплину среди молодежи, сообщила РИАМО юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Ранее прозвучала идея ввести налог на тунеядство в России. Подобная мера уже существует в соседней Белоруссии. При этом ее не поддержал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«Я скорее выступаю за подобную инициативу. Ни для кого не секрет, что на текущий момент молодое поколение имеет сложности во взаимоотношениях с работодателем: они не очень хотят долго работать. Они работают условно полгода, полгода отдыхают. А это наше будущее, потому что за счет того, как они будут в 30–40 лет работать, когда нам будет побольше лет, и мы выйдем на пенсию, в том числе из этих источников будет наша пенсия складываться», — сказала Яковлева.

Еще один момент, который имеет значение для данной инициативы, — это выход из теневого сектора, добавила она.

«У нас в стране есть некоторое количество условных безработных, которые трудятся и получают деньги за какие-то услуги, но никак официально не оформлены. Не секрет, что есть до сих пор определенное количество фрилансеров, которые не оформляются как самозанятые и мало платят налогов в бюджет. И некоторые другие, например, москвичи, у которых 3-4 квартиры, — они сдают эти квартиры и тоже ничего не делают по сути. Введение этого налога позволит, соответственно, достичь какого-то баланса: хочешь не работать — плати в бюджет», — отметила юрист.

Яковлева уточнила, что это будет благоприятно влиять на экономику.

«Во-первых, выйдут из теневой экономики, во-вторых, полагаю, это может поднять вовлеченность в работу не только молодого поколения, но и других категорий, которые по каким-то причинам не хотят работать, а просто стоят на улице и попрошайничают. Если говорить о теневой занятости, это когда человек не оформил ИП, например, или он получает деньги наличными или на карту, и никто этого не видит», — пояснила специалист.

