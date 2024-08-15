Не Abrams: стало известно, кто из ВСУ и на чем вторгся в Курскую область

Sky News утверждает, что ВСУ вторглись в Курскую область на танках Challenger 2

Украинские войска используют британские танки Challenger 2 во время нападения на Курскую область. В операции участвуют бойцы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые и управляют «британцами», сообщает Life.ru со ссылкой на телеканал Sky News.

Изданию пока неизвестно точное количество танков, которые украинские силы применяют во время операции в Курской области. Вместе с тем журналисты указали, что суммарно британские власти передавали Украине 14 своих танков Challenger 2.

На днях издание The Daily Telegraph утверждало, что Великобритания не разрешила Украине использовать ракеты Storm Shadow, поставленные Лондоном, во время атаки на Курскую область.

Между тем военкор Александр Сладков заявил, что напавшие на Курскую область украинцы маскируются под гражданских лиц и российских солдат.