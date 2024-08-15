«Пойди их поймай»: вторгнувшиеся под Курск украинцы одеваются как бойцы ВС РФ

Сладков заявил, что проникшие под Курск боевики маскируются под военных армии РФ

Военкор ВГТРК Александр Сладков в своем Telegram-канале заявил, что прорвавшиеся в Курскую область бойцы ВСУ маскируются под гражданских и российских военных. По его мнению, таким способом украинцы пытаются спасти свои жизни, сообщает «Царьград» .

Журналист добавил, в Мариуполе украинские военные также маскировались под мирное население. Тогда они пытались выбраться из города, растворившись в толпе гражданских, заявил Сладков.

«Солдаты противника, когда запахло жареным, начали переодеваться в гражданское платье и перемещаться на отобранных у местных жителей машинах. Это уже не просто война, пойди их поймай», — написал Сладков.

Между тем командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что российские войска завершили зачистку Мартыновки Курской области.