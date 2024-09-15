Названы страны, жители которых чаще всего переезжают в Россию

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Росстат: в РФ чаще всего переезжают мигранты из Таджикистана и Кыргызстана

Чаще всего на территорию России переезжают мигранты из Таджикистана. При этом большинство приезжает в страну по «личным причинам», сообщает РБК .

По данным Росстата, данную страну происхождения указал 31% начавших жить в РФ мигрантов. Следом идут граждане Кыргызстана (10%), Украины (9%), Армении (9%), Казахстана (9%), Узбекистана (8%) и др.

Наиболее часто переехавший на территорию России мигрант является мужчиной (55%), трудоспособным (76%), женатым (51,4%) и со средним полным образованием (39,4%).

При этом 47% мигрантов переезжают в РФ по «личным причинам», 28% иностранных специалистов едут в страну для трудоустройства, еще 12% — для обучения.

Ранее Таджикистан предостерег своих граждан от поездок в Россию и Белоруссию, ссылаясь на ужесточение пограничного контроля для иностранных граждан