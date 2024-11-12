Названы способы борьбы со стрессом на работе в разных странах

Часто госструктуры, заводы и современные компании заботятся о нервной системе сотрудников. Одним из наиболее трендовых и результативных способов отвлечения или борьбы со стрессом является наличие комнат психологической разгрузки, рассказала РИАМО HR-эксперт и бизнес-психолог Наталия Меркулова.

«Например, спрос на оборудование для таких пространств вырос на 320%. На государственном уровне мы наблюдаем заметную тенденцию создания комнат для психологической разгрузки в учреждениях», — объяснила Меркулова.

По ее словам, заказывают в основном спортивные тренажеры, терапевтические кресла и ковры с эффектом звездного неба. Социальные центры, суды и больницы активно обустраивают такие зоны.

«В Республике Коми выделят 340 тысяч рублей на комнату отдыха с фибероптическим душем и уютными пуфиками. Во Владимирской области планируют потратить почти 500 тысяч рублей на терапевтические кресла и светящиеся ковры. Из ряда инноваций и возможностей компаний можно выделить капсулы для сна, как в центральном офисе Т-Банка», — рассказала психолог.

Для сотрудников были созданы «норки», где любой мог вздремнуть или просто побыть в тишине и восстановить силы. Особенно важно правильно распределять силы руководителям с ненормированным графиком, а восстановиться можно по принципу полифазного сна.

«А в Японии уже долгое время практикуют кабинки со шкалой громкости крика. Казалось бы, достаточно странное приобретение компании, однако оно дает свои плоды. Постоянное напряжение может вызывать эмоциональные срывы, и с этим решили бороться японские компании в своей манере: через выплескивание физической злости, стресса и усталости», — отметила эксперт.

В таких помещениях нет окон, чтобы сотрудники могли уединиться и отвлечься от повседневной суеты. Внутри можно найти манекены боссов или электронные элементы рабочего места, которые позволяют работникам безопасно выражать свои эмоции.