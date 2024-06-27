Названы разрешенные для купания места в Москве

Специалисты Роспотребнадзора проверили московские водоемы на санитарное состояние, купаться можно в 7 зонах отдыха, сообщает пресс-служба ведомства .

В рамках проверки Роспотребнадзор провел энтомологическую оценку водоемов и территории на предмет наличия выплодов комаров и клещей, а также отбор проб воды и песка.

По состоянию на 27 июня ведомство приняло в эксплуатацию 7 зон отдыха с купанием, в числе которых Тропарево (ЮЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), Черное озеро (ЗелАО), Мещерское (ЗАО), «Озеро Белое» (ВАО), пляж «Динамо» (САО) и Головинские пруды (САО).

Также на территории Москвы летом будут функционировать 39 зон отдыха без организованного купания. Специалисты Роспотребнадзора осуществляют контроль за зонами отдыха столицы в течение всего летнего сезона.

Ранее в Москве назвали 7 лучших бассейнов под открытым небом. Там можно провести время у воды, не выезжая из города.