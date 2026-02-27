Настоящее чудо: жительница Китая родила пятерняшек

сегодня в 13:16

В Китае 24-летняя девушка стала мамой пятерняшек. Шанс такого при естественном зачатии составляет один на 60 миллионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Цзинань жибао».

Жительница Синьцзян-Уйгурского автономного района родила 26 февраля в городе Ухань в центральном Китае. Она стала мамой четырех девочек и одного мальчика. Средний вес малышей составил 1 кг.

Девушка рожала на протяжении часа, все прошло успешно. Жизненные показатели новорожденных относительно стабильны, что крайне редко встречается у недоношенных детей с низким весом.

Пятерняшки лежат в неонатальном отделении, за ними круглосуточно наблюдают медики. Счастливая многодетная мать вернулась в обычную палату и восстанавливается.

