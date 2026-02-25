Нашествие вредителей: Канарские острова заполонили огромные рои саранчи
Канарские острова столкнулись с нашествием огромных роев саранчи
Фото - © Башкирова Анна / Фотобанк Лори
Излюбленные путешественниками Канарские острова столкнулись с нашествием многочисленных роев саранчи, сообщает RT.
По мнению экспертов, вредители могли попасть туда из Западной Сахары, где была теплая и влажная погода.
На видео с островов показано, что тучи насекомых летают в воздухе.
