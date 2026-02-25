Нашествие вредителей: Канарские острова заполонили огромные рои саранчи

сегодня в 18:58

По мнению экспертов, вредители могли попасть туда из Западной Сахары, где была теплая и влажная погода.

На видео с островов показано, что тучи насекомых летают в воздухе.

Ранее россиян предупредили о том, что клещи в этом году могут проснуться раньше из-за снежной зимы.

Между тем в начале февраля в Московском зоопарке поселились азиатский полосатый водный варан и эндемик Мадагаскара пантеровый хамелеон.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.