Клещи могут проснуться раньше из-за снежной зимы в России

Врио директора Высшей школы живых систем БФУ им. Канта Евгения Калинина рассказала, что снежная зима в стране помогла многим насекомым, в том числе и клещам, успешно выжить под землей, а значит они начнут атаковать людей и животных раньше и сильнее. Об этом сообщает РИА Новости .

Она отметила, что большая снежная «подушка» защищает клещей от вымерзания и в сильные морозы.

«Иксодовые клещи зимуют преимущественно в лесной подстилке. Это слой из опавших листьев, сухая трава, мох. Он выполнил функцию естественного утеплителя», — сказала Калинина.

Как подчеркнула эксперт, под снежным покровом, и в сильные морозы, температура в такой постилке не отпускается ниже 0 градусов. А снег в этом случае работает как термоизолирующее одеяло, защищая клещей от вымерзания

По ее словам, если весна будет ранней, то пик активности клещей начнется раньше. И насекомых будет больше.

