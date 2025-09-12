NASA: «пятна» в каньоне на Марсе указывают на следы жизни на планете

Год назад в каньоне на Марсе были обнаружены «леопардовые пятна». Ученые пришли к выводу, что они указывают на следы жизни на планете, сообщает Baza .

Сотрудник NASA Шон Даффи напомнил, что «пятна» обнаружил марсоход Perseverance. Они выглядят как крупные и более мелкие точки и кольца. Ученые детально изучили их и не смогли найти неорганического объяснения их появления. Они считают, что эти «пятна» свидетельствуют о наличии жизни на Марсе.

В результате химического анализа в камнях нашли высокое содержание железа и фосфатов, а также наличие органических соединений. Такие образования возникают на Земле в ходе реакций, связанных с деятельностью микробов в водоемах.

Образцы были найдены в марсианском кратере Езеро, в каньоне Сапфир, из скалы «Водопад Чейява». Несколько миллиардов лет назад здесь были бурные реки, которые несли в озеро ил, песок и гравий. Таким образом, на Марсе была создана потенциально обитаемая среда.

Ранее ученые подтвердили наличие твердого ядра у Марса. Его радиус оценили в в 600 километров.