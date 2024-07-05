Народный артист РСФСР Никоненко предложил уволить министра просвещения РФ

сегодня в 14:48

Министр просвещения Сергей Кравцов выступил с предложением сделать ремейки 30 советских фильмов, среди которых картина «Завтра была война». Актер Сергей Никоненко, сыгравший там главную роль, в ответ предложил уволить чиновника, сообщает РБК .

83-летний народный артист РСФСР критично отнесся к предложению Кравцова переснять культовую советскую классику. Никоненко отметил, что в этой идее он видит «вредительство».

По мнению актера, копии и репродукции никогда не станут лучше оригинала.

«Предлагаю срочно уволить министра просвещения. В этих намерениях „просветителей“ я подозреваю тенденцию вредительства», — сказал Никоненко.

Он также добавил, что в таких случаях лучше снимать что-то свое, а классику трогать не стоит.