Найден кот с самым длинным хвостом в мире

Мейн-куна из США признали котом с самым длинным хвостом в мире

Двухлетний мейн-кун из США попал в Книгу рекордов Гиннесса как кот с самым длинным хвостом в мире, сообщает Pravilamag.ru .

Питомец живет в штате Миннесота. Его зовут Мистер Пагсли Аддамс. Длина хвоста кота составляет 46,99 см. Кроме Пагсли в доме есть еще три мейн-куна.

Как рассказали владельцы кота-рекордсмена, на удивительный хвост Пагсли стали обращать внимание со времен первого визита пушистого к ветеринару. С тех пор домашнего любимца и стали считать особенным.

При этом и сам Пагсли, и его хвост, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, продолжают расти. Котик уже стал местной знаменитостью.

Пагсли описывают как озорного кота, но у него спокойный нрав. Также хозяйка называет его питомцем с «золотым сердцем».

Ранее москвичка засудила ИП за плохое обращение с прахом своего кота. Останки любимца поместили в пластиковую урну вместе керамической, а еще привезли их слишком поздно и не на тот адрес.