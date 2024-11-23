Среди мирных жителей, которых эвакуировали из подвалов освобожденного поселка Горняк в ДНР, найден дезертир из украинской армии, сообщает Mash .

43-летний мужчина жил и работал на шахте в Горняке, когда он был еще подконтролен Украине. Летом 2022 года он уехал воевать за ВСУ в Бахмут.

Сначала ему поставили задачу — вывозить раненых. Но при этом ни окопов, ни командования не наблюдалось, бойцам приходилось копать и выживать самим. Военный отказался от службы. Его доставили в суд за дезертирство.

Он смог сбежать вместе с двумя сослуживцами в Константиновку на такси. Мужчина сжег свой военник, затем переоделся в гражданскую одежду и вернулся в Горняк. В поселке дезертир два года прятался, местные кормили экс-бойца ВСУ и не сдавали его.

В конце октября в населенный пункт зашли российские военные и экс-всушник попросил их эвакуировать его в Донецк. Он сейчас находится в РФ и поедет на поиски брата, который проживает в Брянской области.