«Нагиев 100% прав»: легенда биатлона «проехался» по депутатам в споре о пенсиях

Депутатам Госдумы, которые советовали «помолчать» актеру Дмитрию Нагиеву за ироничные слова про пенсию, стоит самим прожить месяц на пенсию 20 тысяч рублей. Такое заявление сделал легенда советского биатлона, четырехкратный чемпион Олимпиады и 11-кратный победитель чемпионата мира Александр Тихонов, сообщает Sport24 .

В споре о пенсиях титулованный 78-летний биатлонист встал на сторону 58-летнего российского шоумена. Тихонов уверен, что Нагиев, с юмором рассказавший про свою российскую пенсию в «косарей 20 тысяч рублей», в этом вопросе «прав на 100%».

Легенда советского спорта считает, что российские граждане получают «нищенские пенсии».

«Не знаю, что будет завтра. Пообещали, что тем, кому исполнится 80 лет, увеличат пенсии в два раза. Дай бог, доживу до этого. Мы нагло врем во всем. У нас самая богатая территория земного шара, а мы обсуждаем пенсию в 20 тысяч», — продолжил Тихонов.

Биатлонист посоветовал российским парламентариям «сначала попробовать жить на 20 тысяч рублей», а потом критиковать людей, которые смеются над такими суммами. Тихонов заверил, что «знает, как живет простой народ», и рекомендовал законодателям попутешествовать по России и тоже узнать это.

«Нагиев здесь 100% прав! Кто мог раскритиковать Нагиева за эти слова?! Ты сходи в магазин и попробуй что-нибудь купить с такой пенсией! Только в Госдуме могут раскритиковать, и больше никто», — сказал Тихонов.

Ранее в Сети вышло интервью с Дмитрием Нагиевым, в котором он с улыбкой рассказал про размер своей пенсии в России. У шоумена спрашивали, откуда он будет получать деньги, «допустим, через 20 лет», на что телезвезда ответил с юмором.

«Стоп, стоп! Я — патриот. У меня пенсия. Я посчитал, там косарей 20 будет», — говорил Дмитрий Нагиев. Далее у него спросили: «Косарей двадцать — чего?». Нагиев с улыбкой ответил: «Рублей!».

После этого в Госдуме заявили, что шоумену с его заработками и успехом «просто непорядочно высказывать свое мнение в отношении пенсии».

«Жалеть Нагиева не стоит. <…> Гонорары за фильмы и рекламу у Нагиева колоссальные, возможно, даже чрезмерные. Думаю, ему стоило бы помолчать», — комментировал зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Средняя пенсия в России составляет 23,5 тысячи рублей в месяц, заявлял депутат Госдумы Алексей Говырин в августе 2025 года.

