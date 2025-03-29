Началась репатриация тел россиян, погибших в Египте

Генеральное консульство РФ в Египте заявило о начале процесса репатриации тел россиян, погибших в результате катастрофы батискафа в Хургаде, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что необходимые документы уже подготовлены и выданы.

В генконсульстве также отметили, что затраты на транспортировку тел полностью покрываются страховыми компаниями.

Батискаф «Синдбад» затонул у берегов Хургады 27 марта. В результате погибли шесть туристов из России.

Также известно, что судно начало погружаться в воду до того, как все пассажиры зашли внутрь и заняли свои места. По одной из версий, трагедия могла произойти из-за неправильных действий команды.