Набрать минимум: как эксперимент с ОГЭ повлияет на перевод в старшую школу

12 регионов РФ установят минимальные баллы по ОГЭ для перехода в 10 класс

Ученики школ в 12 регионах России, где организуют эксперимент по сдаче ОГЭ, для перевода в 10 класс обязаны будут получить минимальные баллы по экзамену. Их количество установит каждый субъект самостоятельно, сообщает ТАСС со ссылкой на текст поправки ко второму чтению данного законопроекта.

Эксперимент будет проходить до 31 декабря 2025 года. Его организуют в Санкт-Петербурге, Москве, Кемеровской, Нижегородской, Саратовской, Липецкой, Ростовской, Тюменской областях, Краснодарском и Камчатском краях, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Северная Осетия — Алания.

ОГЭ будут проводить по 4 предметам: два из них обязательные, и еще два – по выбору.

Местные власти определят список учебных дисциплин, результаты государственной итоговой аттестации по которым будут учитываться во время приема на обучение в 10 класс. Также будет указан минимум количества баллов.

12 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект об эксперименте с ОГЭ. Если его примут, то вместо привычных четырех дисциплин школьникам можно будет сдавать исключительно два обязательных предмета — математику и русский язык.