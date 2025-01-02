На Земле завершилась первая геомагнитная буря 2025 года

В районе 3 часов ночи по московскому времени на планете закончилась первая геомагнитная буря нового года, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале .

Магнитная буря класса G1 началась 1 января.

По словам синоптика, данная буря в развитии достигала сильного, а ненадолго и очень сильного уровня — классы G3-G4.

Как уточнил Леус, вероятность ее возобновления сохранится на Земле до 9 часов четверга, но основная тенденция изменения состояния магнитосферы планеты говорит о том, что в течение 12-24 часов геомагнитное поле станет более спокойным.