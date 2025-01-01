1 января на Земле началась магнитная буря

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В 07:58 по московскому времени в среду на планете индекс Кр повысился до 5 единиц, это говорит о начале слабой магнитной бури класса G1, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он напомнил, что индекс Кр показывает уровень возмущение магнитосферы планеты.

«По прогнозам, магнитная буря усиливаться не будет и останется в градации слабой», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

Леус отметил, что скорее всего, магнитная буря прекратится в среду не позднее полудня.

29 декабря утром в воскресенье произошла вспышка высшего балла X. Взрыв на звезде случился в области возможного воздействия на Землю.