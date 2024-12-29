Мощная вспышка произошла на Солнце в воскресенье

Утром в воскресенье на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Она началась в 10:08, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

Пик излучения на звезде ученые зафиксировали в 10:18. Взрывная фаза была продолжительностью порядка 30 минут. По предварительной информации, балл вспышки определили как X1.1.

Рост активности на Солнце специалисты наблюдают около недели. Количество вспышек увеличилось почти вдвое, но до уровня X их сила дошла только в воскресенье.

Взрыв на звезде случился в области возможного воздействия на Землю. Возможно, до планеты выбросы массы с умеренными магнитными бурями дойдут с 31 декабря на 1 января.

В прошлые новогодние праздники тоже была отмечена высокая солнечная активность. А 2024 год стартовал с крупной вспышки уровня X5.0, она произошла через полчаса после боя курантов по московскому времени.