На ЗАЭС снова начала работать высоковольтная линия энергоснабжения

ЗАЭС снова снабжается двумя линиями — 750 кВ и 330 кВ «Ферросплавная — 1».

16 ноября действиями автоматики Запорожской атомной электростанции «Днепровская» была отключена. Тем не менее, обстановка на ЗАЭС после этого осталась безопасной.

Ранее украинские войска с помощью беспилотников ударили по Энергодару в Запорожской области. Также они попали и по территории ЗАЭС.