На ЗАЭС снова начала работать высоковольтная линия энергоснабжения
ЗАЭС: восстановлена работа высоковольтной линии энергоснабжения 750 кВ
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Возобновлена работа высоковольтной линии энергоснабжения 750 кВ «Днепровская». Об этом сообщает пресс-служба Запорожской атомной электростанции.
ЗАЭС снова снабжается двумя линиями — 750 кВ и 330 кВ «Ферросплавная — 1».
16 ноября действиями автоматики Запорожской атомной электростанции «Днепровская» была отключена. Тем не менее, обстановка на ЗАЭС после этого осталась безопасной.
Ранее украинские войска с помощью беспилотников ударили по Энергодару в Запорожской области. Также они попали и по территории ЗАЭС.