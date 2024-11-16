На ЗАЭС автоматикой отключена высоковольтная линия энергоснабжения «Днепровская»

сегодня в 09:03

На Запорожской атомной электростанции действием автоматики отключилась высоковольтная линия энергоснабжения 750 киловатт «Днепровская». Об этом сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Обстановка на атомной электростанции безопасная. Сотрудники готовы действовать в экстренной ситуации.

В пресс-службе напомнили, что блоки на Запорожской АЭС временно остановлены. Их состояние контролируют на соответствие нормам радиационной безопасности.

Ранее украинские боевики ударили по высоковольтному трансформатору в Запорожской области.